Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Henkel von 84,00 auf 85,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Analyst Lars Lusebrink bekräftigte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Einschätzung, hob das Kursziel wegen einer zeitlichen Umstellung im Bewertungsmodell nur leicht an. Ein schwieriges Wettbewerbsumfeld, die ausgeprägte Wachstumsschwäche im Körperpflegesegment, sowie ein schwacher Margenausblick für 2019 bestätigten Lusebrink in seiner Haltung, sodass er sein Verkaufen-Votum beibehalte./hosbr/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2019 / 08:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2019 / 11:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-02-22/14:36

ISIN: DE0006048432