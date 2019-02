Wann ist es besser in deutschen oder in US-Aktien investiert zu sein? Kurzfristig lässt sich das natürlich nur schwer voraussagen. Langfristig gibt es dagegen zwei ganz wesentliche Parameter, die man als Anleger kennen sollte.



Das TSI-Depot verlangt weiterhin noch keine Transaktionen. Im TV-Depot wird die Juventus-Aktie durch einen Edelmetall-Titel ersetzt. Der Blick auf die Weltmärkte zeigt verbesserte Bedingungen im Reich der Mitte. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung startet mit einem Rundblick auf die Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Märkten.