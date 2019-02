IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Anlagenmodernisierung steigert Kapazität und ermöglicht Zertifzierungen - Auftragsfertigungsunternehmen liegt mit Prognose von 1.000.000 Dollar jährlich im Plan

22. Februar 2019 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES LTD. (Naturally Splendid oder NSE oder Unternehmen) (TSX-V:NSP)(OTCQB:NSPDF) (FRANKFURT:50N) freut sich bekannt zu geben, dass die Modernisierung der unternehmenseigenen Produktions- und Vertriebsanlage bereits weit fortgeschritten ist. Die abschließende Prüfung für eine SQF-Zertifizierung Stufe 2 für sichere Lebensmittel soll bis Mai 2019 abgeschlossen sein. Das Unternehmen hat die erste Prüfung der Unterlagen erfolgreich bestanden und wartet nun auf die abschließende Anlagenbesichtigung.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass ein bereits genanntes Auftragsfertigungsunternehmen die in einer früheren Pressemeldung (16. August 2018) prognostizierte Produktionskapazität im Wert von 1.000.000 Dollar jährlich sehr wahrscheinlich erreichen wird.

Anlagenmodernisierung

Im Jahr 2018 investierte das Unternehmen größere Summen in den Erwerb weiterer Produktionsmaschinen, um seine Anlage im Hinblick auf eine SQF-Zertifizierung Stufe 2 nachzurüsten und ein F&E-Testlabor einzurichten. Mit diesen Maßnahmen wurden auch die Produktionskapazitäten erweitert. Zweck der Anlagenmodernisierung ist es, eine SQF-Zertifizierung Stufe 2 zu erlangen. Ein SQF-Programm Stufe 2 ist ein umfassendes HACCP-basiertes Zertifizierungssystem für Lebensmittelsicherheit und Qualitätssicherung für sämtliche Bereiche der Lebensmittelindustrie, von der Primärproduktion über den Transport bis hin zum Vertrieb. SQF ist ein von der Global Food Safety Initiative (GFSI) anerkannter Standard für die Lebensmittelsicherheit, der branchenrelevante Markenprodukte unterstützt und den Lieferanten und ihren Kunden entsprechende Vorteile bietet. Produkte, die auf Basis der SQF-Zertifizierung produziert bzw. hergestellt werden, erfreuen sich an den globalen Märkten einer hohen Akzeptanz.

Bryan Carson, Executive VP of Operations von Naturally Splendid, meint dazu: Unser erklärtes Ziel ist es, Lebensmittel zu produzieren, die den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entsprechen. Mit einer SQF-Zertifizierung Stufe 2 signalisieren wir der Lebensmittelindustrie, dass Naturally Splendid bereit ist, in die erforderliche Infrastruktur zu investieren und damit sicherzustellen, dass unsere Kunden die bestmöglichen Produkte erhalten. Wir glauben, dass Zertifizierungen dieser Art in den Cannabis-Zukunftsmärkten eine noch größere Bedeutung zukommt. Die Konsumenten und natürlich auch die großen Handelsketten, mit denen wir derzeit Geschäftsbeziehungen unterhalten, sind in Bezug auf sichere, verantwortungsvolle Cannabisprodukte heute sensibilisierter denn je. Wir sind zuversichtlich, dass diese Zertifizierungen - zusammen mit den bestehenden Geschäftsbeziehungen mit nationalen Einzelhandelsunternehmen - NSE einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil sichern, sobald cannabishaltige Esswaren von behördlicher Seite genehmigt werden.

Auftragsfertigungsunternehmen liegt mit 1.000.000 Dollar jährlich im Plan

Das Unternehmen hat in einer früheren Presseaussendung den Abschluss eines 5-Jahres-Produktionsvertrags mit einem geschätzten Auftragsvolumen von 1.000.000 CAD jährlich sowie prognostizierten Einnahmen in Höhe von 5.000.000 CAD bekannt gegeben. Hier ernten wir bereits die ersten Früchte: Das Geschäft mit der Fertigung von Eigenmarken bzw. Auftragsfertigungen sowie der Vertrieb von NATERA auf nationaler Ebene gewinnen zunehmend an Dynamik.

Durch den Ausbau des Bars-and-Bites-Geschäftsmodells erweitert das Unternehmen auch seine Strategie der vertikalen Integration, mit der es weitere Marktanteile im Handel mit gesunden Lebensmitteln dazugewinnen sowie eine stabile Umsatzsituation mit regelmäßigen Einnahmen sicherstellen will. In den vergangenen vier Jahren hat die Produktlinie Elevate Me, zusammen mit den Private-Label-Kunden, dem Unternehmen Umsätze von insgesamt knapp 8 Millionen Dollar beschert. Sie wird im Zuge der weiteren Expansionsplanung und der Aufwendung von zusätzlichen Mitteln für das zukünftige Wachstum weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Auf dieser bestehenden Geschäftsbasis wird Naturally Splendid im Zuge der weiteren Entwicklung des Marktes für cannabishaltige Esswaren aufbauen.

