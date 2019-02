München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema:



Heimat Deutschland - nur für Deutsche oder offen für alle?



Die Gäste: Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende) Hubert Aiwanger (Freie Wähler, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie; stellv. bayerischer Ministerpräsident) Idil Baydar (Kabarettistin Armin Nassehi (Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München; Herausgeber "Kursbuch") Nikolaus Blome (Stellv. Chefredakteur "Bild", Leiter des Ressorts Politik; Co-Autor "Oben und unten - Abstieg, Armut, Ausländer - was Deutschland spaltet")



Deutschland diskutiert über den Begriff Heimat, leistet sich sogar einen Bundes-Heimatminister. Aber für wen ist hier Heimat: für alle, die hier leben, oder nur für die, die von hier stammen? Was passiert, wenn die Heimat zum Einwanderungsland wird? Die Diskussion nach der Dokumentation!



