Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar Co., Ltd., ein weltweit führender Hersteller von leistungsfähigen Photovoltaikprodukten, kündigte an, dass das Unternehmen all 48,3-MW-PERC-Module für das BP Solar 1 PV Power Plant in Vietnam liefern wird. Hierbei handelt es sich um das erste Projekt des Landes, bei dem PERC-Module eingesetzt werden. Des Weiteren ist dies ein wichtiger Schritt für das Voranbringen des Einsatzes von hocheffizienten Solarmodulen auf dem vietnamesischen und anderen südostasiatischen Märkten und sehr wichtig für die Entwicklung des Bereichs erneuerbarer Energie in der Region.



Das in der Provinz Ninh Thuan gelegene Solarkraftwerk wird von der Bac Phuong Joint Stock Company (EPC-Auftragnehmer) entwickelt und gebaut, bei der es sich um ein bekanntes vietnamesisches Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energie handelt. Es wird erwartet, dass das Kraftwerk mit einer installierten Kapazität von 48,3 MW jährlich bis zu 80 Millionen kWh Strom produzieren und den CO2-Ausstoß um 79.760 Tonnen senken wird. JA Solar hat eng mit der Bac Phuong Joint Stock Company zusammengearbeitet und die Lieferung der Module und den den Bau des Projekts deutlich vor dem Zeitplan abgeschlossen. Am 20. Januar 2019 wurde das Kraftwerk erfolgreich an das vietnamesische Stromnetz angeschlossen und in Betrieb genommen.



Das Projekt befindet sich in einer tropischen Küstenregion in niedrigen Breitengraden. Durch die rauen Umgebungsbedingungen in der Region (u. A. feuchte Hitze, salzige und basische Bedingungen und starker Wind) ergeben sich strenge Anforderungen an die Qualität der Solarmodule. Die Solarmodule von JA Solar haben rigorose Langzeittests in Bezug auf ihre Verlässlichkeit und Anpassungsfähigkeit an die Umwelt durchlaufen und verfügen über eine exzellente Widerstandsfähigkeit gegen PID-Dämpfung, Salzkorrosion und Winddruck und bieten eine starke Garantie um die Stabilität des Kraftwerkssystems zu gewährleisten und die Stromerzeugung zu optimieren.



Herr Jin Baofang, Vorsitzender und CEO von JA Solar sagte: "JA Solar wird seinen Fokus weiterhin auf technologische Innovation und die Verbesserung der Produktqualität legen, um die verschiedenen Bedürfnisse unserer internationalen Kunden zu bedienen und die Entwicklung erneuerbarer Energien weltweit zu fördern."



