Die Investmentbank Oddo BHF hat Rio Tinto nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien von "Reduce" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 3800 auf 4400 Pence angehoben. Die Katastrophe habe die weltweite Angebots-Nachfrage-Situation bei Eisenerz radikal verändert, schrieb Analyst Alain William in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine Eisenerz-Preisprognosen für die Jahre bis 2021 erhöht. Unter den wichtigsten Bergbaukonzernen dürfte Rio Tinto am meisten davon profitieren./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2019 / 07:53 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2019 / 07:53 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-02-22/15:27

ISIN: GB0007188757