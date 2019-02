Mainz (ots) -



Die fünfte Jahreszeit steht für Singen und Schunkeln, aber auch für eine närrische Betrachtung des gesellschaftspolitischen Geschehens. Das ZDF präsentiert ab Dienstag, 26. Februar 2019, 20.15 Uhr, Karneval von seiner beliebtesten Seite - mit "Karnevalissimo" und "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung".



Los geht's mit dem "Gipfeltreffen des Humors": Die ZDF-Karnevalsshow "Karnevalissimo" ist die moderne Variante des Fernsehkarnevals. Mirja Boes und Marc Metzger führen humoristisch durch das Programm. Mit dabei sind Ne Knallkopp, Frau Kühne, der Feigling, Spaßkellner Georg Leiste, Jörg Jará, Sos & Victoria, die Höhner, die Münchner Zwietracht, Klüngelköpp, Feuerherz, Saragossa Band, Wirtschaftswunder, Rockemarieche und die Cheerleader des 1. FC Köln. Für die tänzerische Umrahmung der Auftritte sorgt das Ballett "Candy Girls".



Weiter geht das närrische Fernsehtreiben am Donnerstag, 28. Februar 2019, 20.15 Uhr, mit "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung". Traditionell zur "Altweiberfastnacht" überträgt das ZDF eine echte Kölner Mädchensitzung. Nahezu 1200 "Kölsche Mädche" zelebrieren ihren eigenen Karneval. Der Elferrat unter Leitung von Sitzungspräsidentin Martina Kratz besteht ausschließlich aus Damen. Mit dabei sind unter anderen Motombo, Dä Tuppes vum Land, Et Rumpelstilzje, Frau Kühne und Martin Schopps. Für Musik sorgen Kuhl un de Gäng, Domstürmer, Räuber, Klüngelköpp und Brings. Als Tanzkorps dabei sind Kammerkätzchen und Kammerdiener.



