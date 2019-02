Die Aussicht auf eine Einigung im Handelsstreit beflügelt die Wall Street zum Wochenabschluss und dürfte zu Gewinnen in der Eröffnungsphase führen. Am Donnerstag hatten die führenden US-Indizes hingegen mit moderaten Verlusten geschlossen. Ohne Nachrichten von der Konjunturseite steht am Freitag vor allem die Entwicklung ausgewählter Einzelwerte wie Apple im Fokus. Alle Details sehen Sie im Video.

