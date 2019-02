Während Nestlé immerhin eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent erzielt, erhalten Aktionäre der Zurich Insurance sogar eine fünfprozentige Verzinsung. Das hat einen Grund: Die Gewinne und die Aktie des Versicherers sind wegen einiger Großschäden wie Wirbelstürmen und Waldbränden in den USA zurückgekommen. Das hat auch Vorteile. Dank dieses operativen Gegenwindes konnte der Schweizer Konzern ein Sparprogramm durchpeitschen, welches den Kostenblock binnen weniger Jahre um einen Milliardenbetrag senken soll. Gleichzeitig hat man die Risiken im Griff. 2018 dürfte das Gewinnplus zehn Prozent betragen haben. J.P. Morgan sieht auch in den nächsten drei Jahren deutliches Gewinnwachstum - auch getrieben durch neue Technologien. So setzt der Versicherer die Blockchain für Bürgschaftsanleihen ein. Mit Accenture wurde im Herbst eine Blockchain-gestützte Lösung gestartet, mit der die Kunden in den Beneluxstaaten Bürgschaftsanleihen managen können.

