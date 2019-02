IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, präsentiert stolz eine Urban Mobility-Lösung im Rahmen seiner Allianz mit SIBS und Otlis, dem Konsortium aus 7 Verkehrsbetrieben, die in Lissabon zusammenarbeiten und das gemeinsam von 27 Mobilitätsakteuren genutzte System verwalten.

In einer zunehmend vernetzten Welt tauchen überall elektronische Lösungen auf, und Dual-Interface-Zahlkarten finden sich in jedermanns Brieftasche, selbst wenn sie nur zu einem Zweck genutzt werden, nämlich zum Bezahlen.

Inzwischen hat IDEMIA eine neue Zahlkarte unter dem Namen "Cosmo Fly" entwickelt, die zahlreiche Services bietet, darunter Urban Mobility. Mit Cosmo Fly können Karteninhaber ihre Fahrkarten direkt beim Transportpartner ihrer Bank kaufen. Die Fahrkarten werden in der Zahlkarte gespeichert und sind sofort nutzbar. Diese Lösung ist besonders komfortabel für Pendler, denn sie brauchen nur eine Karte zum Bezahlen und Reisen.

Während Open-Loop-Systeme verbundene EMV-Gates und die administrative Unterstützung der Bank benötigen, verhalten sich Cosmo Fly-Karten wie normale E-Tickets. Wichtiger noch: Die CNA-Zertifizierung bedeutet, dass die Karte vollständig kompatibel mit bestehenden Verkehrsnetzen ist. Die Passagiere genießen somit ein schnelleres und komfortableres Reiseerlebnis!

Olivier Nora, Senior Vice-President Products Systems for Financial Institutions Activities bei IDEMIA, erklärte: "Die Migration von Dual-Interface-Lösungen in den Finanzsektor bietet Verkehrsbetrieben erhebliche Vorteile. Wir bei IDEMIA sind stolz, als erstes Unternehmen eine kontaktlose Transportlösung zu bieten, die mit der Calypso-Technologie kompatibel ist."

Philippe Vappereau, Chairman von CNA, ergänzte: "Unser Zertifizierungskonzept stellt die Einhaltung der Spezifikationen sicher und sorgt dafür, dass Sicherheit und Interoperabilität von Calypso-Produkten gewahrt bleiben. Wir freuen uns sehr, die erste Zahlkarte für den Verkehrssektor mit dem CNA Java Applet in unser Portfolio der zertifizierten Produkte aufzunehmen und danken IDEMIA für die Bereicherung und Diversifizierung des Calypso-Angebots."

