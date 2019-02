Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Ströer vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Kennziffern zum vierten Quartal dürften dazu beitragen, dass der Werbevermarkter seine Jahresziele erreicht haben sollte, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei im Branchenvergleich derzeit unterbewertet./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2019 / 18:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-02-22/15:35

ISIN: DE0007493991