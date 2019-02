Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS nach einem Gerichtsurteil auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,40 Franken belassen. Die Strafe von insgesamt rund 4,5 Milliarden Euro wegen Geschäften mit Steuerhinterziehern in Frankreich hätte die Kernkapitalquote der Bank per Ende 2018 um rund 15 Prozent geschmälert, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die bisher gebildeten Rückstellungen dürften bei weitem nicht ausreichen. Noch sei aber die endgültige Strafhöhe offen, denn die UBS habe Berufung gegen das Urteil angekündigt./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0244767585