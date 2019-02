In der Ausgabe 4 /2019 der AKTIONÄR Turnaround-Formel TFA ist am 12. Februar folgender Text erschienen. Das Plus der Fluidigm-Aktie beträgt seit dem 17 Prozent: Den Krebs besser erkennen - in Farbe! Erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Forscher der Universität Zürich eine Studie, in der Bauchspeicheldrüsen mit und ohne Typ-1-Diabetes untersucht wurden. Dabei wurde festgestellt, dass die Insulin produzierenden Beta- Zellen am Anfang der Krankheit in veränderter Form teilweise noch vorhanden sind und somit vielleicht noch gerettet werden könnten, was den Krankheitsverlauf von Diabetes eventuell sogar komplett stoppen könnte. Dies war nur durch die sogenannte bildgebende Massenzytometrie möglich. Einfach gesagt können Zellen in ihren Bestandteilen farblich visualisiert werden und somit Krankheitsverläufe besser erforscht werden.

