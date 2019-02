Der Goldproduzent Kinross Gold konnte in den letzten Tagen unter anziehenden Umsätzen eine entscheidende Widerstandslinie überwinden. Damit generierte der Wert ein überaus wichtiges Kaufsignal. Im 43seitigen Sonderreport "Auf der Spur des großen Geldes" https://www.aktienreports.de/detail/1605/auf-der-spur-des-grossen-geldes-.html war nun auf der Seite 29 zu lesen, dass der Top-Investor Ray Dalio zuvor in Kinross Gold sowie in weitere Gold- und Silberminen-Aktien eingestiegen ist.

