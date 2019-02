Strasbourg (ots) - "Instraviata" ist eine unkonventionelle, fantasievolle Adaption von Verdis La Traviata, die speziell für Instagram entwickelt wurde. Sie erscheint vom 1. bis 30. März 2019 in Form von animierten Comics und dokumentarischen Stories über und mit Opernstar Elsa Dreisig auf dem Instagram-Account von ARTE Concert @arteconcert.



Einen Monat lang hat der User auf dem Instagram-Account von ARTE Concert mit "Instraviata" die Möglichkeit, die komplexe Handlung des Opernklassikers La Traviata auf völlig neue Art mit dem Smartphone zu entdecken: Täglich erscheint sowohl eine animierte Comic-Karaoke-Episode im Mangastil als auch eine Doku-Story über die mehrfach ausgezeichnete Opernsängerin Elsa Dreisig. 2016 gewann Dreisig beim renommierten Gesangswettbewerb Operalia den Ersten Preis, im selben Jahr wurde sie als "Gesangsentdeckung" bei den Victoires de la musique classique gefeiert. 2018 gab sie an der Staatsoper Unter den Linden ihr Rollendebut als jüngste Interpretin der Violetta seit Maria Callas. Mit "Instraviata" kommt der User nun in den Genuss ihrer Interpretation der Violetta, da Elsa Dreisigs Stimme sowohl in den gezeichneten als auch in den dokumentarischen Instagram-Stories präsent ist. In den Doku-Storys gewinnt der User außerdem Einblicke in ihr Leben als Künstlerin und Frau hinter und auf der Opernbühne.



Nach "Sommer auf Instagram" ist dies ein neues digitales Abenteuer, das von Bigger than Fiction für ARTE produziert wurde.



Die französisch-dänische Sopranistin Elsa Dreisig sang bereits auf den großen Bühnen von Zürich bis Paris. 2017 wurde sie Ensemblemitglied der Staatsoper Unter den Linden, im September 2018 ist ihr erstes Album "Miroirs" erschienen.



Léon Maret ist Zeichner und Autor mehrerer Werke, die bei Casterman, Albin Michel und Editions 2014 erschienen sind: Coco Jumbo, Le chien dans la botte, Séducteurs de rue u. a. Mit Instraviata möchte sich Léon Maret als digitaler Comicautor neu erfinden.



Claire Alby realisiert und produziert seit dreißig Jahren Dokumentationen über die Oper. Für Instraviata arbeitete sie mit Timothée Magot, dem künstlerischen Leiter von Bigger Than Fiction, zusammen, der bereits mehrere Serien für Instagram entwickelt hat.



Instraviata 30-teiliger animierter Comic Autor/Illustration: Léon Maret



30-teilige Dokuserie von Claire Alby und Timothée Magot Produzent: Julien Aubert



Eine Koproduktion von ARTE Concert und Bigger Than Fiction



Pressekontakt: Irina Lehnert / irina.lehnert@arte.tv / Tel: +33 3 90 14 21 51 / @ARTEpresse