Nach der starken Aufholjagd seit Ende Dezember hängt die Aktie von Evotec nunmehr seit Wochen am Widerstand in Form des Dezemberhochs 2018, das bei 21,82 Euro markiert wurde, fest. Da konnte auch die jüngste Meldung, dass Evotec in Zukunft mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung ("HZI") bei der Entwicklung neuer Antibiotika zusammenarbeitet, nicht viel weiterhelfen. Die Anleger blicken wohl bereits gespannt auf Ende März, wenn die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr veröffentlicht werden und wohl insbesondere auch darauf, was der Vorstandsvorsitzende Dr. Werner Lanthaler zu verkünden hat. Der Geschäftsbericht wird am 28. März 2019 publiziert. Gelingt der Aktie von Evotec relativ rasch der Ausbruch über die genannte Hürde, wäre der Weg nicht mehr weit in Richtung des Mehrjahreshochs, das im September vergangenen Jahres bei 23,36 Euro markiert wurde. Zudem warten Anleger wohl die nächsten Deals. Hier hatte Lanthaler zum Jahreswechsel eine Tempoverschärfung angekündigt.

