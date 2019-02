Mainz (ots) -



Seit Dienstag, 19. Februar 2019, entsteht für die ZDF-Serie "Der Bergdoktor" in Ellmau und Umgebung ein neues Serienspecial: Neben Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Ronja Forcher, Rebecca Immanuel und Mark Keller stehen für den 90-Minüter mit dem Arbeitstitel "Die dunkle Seite des Lichts" Emilia Bernsdorf, Simon Böer und Lennart Betzgen vor der Kamera. Regie führt Florian Kern.



Hannes Brandt (Simon Böer), ein alter Freund von Martin Gruber (Hans Sigl), macht sich Sorgen um seine Tochter: Die 17-jährige Nathalie (Emilia Bernsdorf) leidet seit dem Tod ihrer Mutter an extremer Sonnenempfindlichkeit und hat sich an ein von der Außenwelt isoliertes Leben gewöhnt. Neue Symptome aber passen nicht zum bisherigen Krankheitsbild. Hannes weiß jedoch nicht, dass Nathalie seit Kurzem mit Tim (Lennart Betzgen) zusammen ist. Er hat sie dazu gebracht, sich mit wachsender Begeisterung vor die Tür zu wagen. Ein Unfall bei einem Ausflug bringt die Wahrheit ans Licht: Als Tim ins Eis einbricht, hält Nathalie ihn solange über Wasser, bis Rettung eintrifft. Kälte und grelles Sonnenlicht nimmt sie dabei gar nicht wahr. Während Tim in der Klinik um sein Leben kämpft, erholt sich Nathalie überraschend schnell von dem Vorfall. Bei weiteren Untersuchungen stellt Martin Unstimmigkeiten in der Krankengeschichte der jungen Frau fest.



"Der Bergdoktor" wird von der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH in Unterföhring (Produzent: Matthias Walther) im Auftrag von ZDF und ORF produziert. Verantwortlicher ZDF-Redakteur ist Dirk Rademacher. Die Dreharbeiten für das Winterspecial dauern voraussichtlich bis Freitag, 15. März 2019. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Dreharbeiten für neue Folgen der ZDF-Serie mit Hans Sigl in der Titelrolle starten im Frühjahr 2019.



