Der VW-Konzern peilt für das neue Jahr trotz der Probleme auf den internationalen Automärkten erneut einen steigenden Umsatz an. Der Autobauer rechnet demnach mit bis zu 5 Prozent Zuwachs gegenüber dem Erlös von 235,8 Milliarden Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Die Auslieferungen sollen weltweit leicht zulegen. Bei der Umsatzrendite des um Sondereinflüsse bereinigten operativen Gewinns rechnet Vorstandschef Herbert Diess mit einem Wert zwischen 6,5 und 7,5 Prozent nach 7,3 Prozent im Vorjahr. Das hatten Analysten in dieser Größenordnung erwartet. In den vergangenen Jahren hatten aber immer wieder Milliardenkosten für die Bewältigung der Dieselkrise belastet.

"Der Gegenwind in wichtigen Märkten dürfte 2019 nochmals stärker werden", warnte Diess vor weiteren Problemen. Insbesondere im wichtigsten Einzelmarkt China hatte sich die Autokonjunktur zuletzt merklich abgekühlt. Herausforderungen ergäben sich insbesondere aus dem konjunkturellen Umfeld, der steigenden Wettbewerbsintensität, volatilen Wechselkursverläufen sowie aus verschärften WLTP-Anforderungen, hieß es./men/he

