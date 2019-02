Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta027/22.02.2019/16:27) - Die micData AG hat am heutigen Tage ihre Beteiligung dimensio informatics GmbH verkauft. Käufer ist eine Privatperson aus dem Umfeld der Gesellschaft. Der Erlös der micData setzt sich zusammen aus dem Kaufpreis zuzüglich einer Darlehensrückführung. Der Verkauf wird der micData etwa das 4-fache des sich auf EUR 45.000 belaufenden Buchwertes einbringen.



Die Hälfte der Zahlungen sind innerhalb von vier Wochen fällig. Der Restbetrag verteilt sich auf die folgenden vier Monate. micData AG nutzt die Transaktion, um sich auf das Geschäftsfeld IT-Lösungen für Konzerne mit hohen Cyber-Risiken zu konzentrieren. Neben der Erledigung aller anstehenden Zahlungsverpflichtungen beginnt die micData AG durch die Einnahmen, Liquidität für mögliche Wachstumsmaßnahmen aufzubauen.



Kontakt micData AG: Christian Damjakob Vorstand Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Tel: +49 89 244192 330 Fax: +49 89 244192 230 info@micdata.com www.micdata.com ISIN: DE000A2TSS58 | WKN: A2TSS5 | Symbol: M14K



