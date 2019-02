Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA6481202027 KOPR Point Ventures Inc. 22.02.2019 CA48264B1058 KOPR Point Ventures Inc. 25.02.2019 Tausch 1:1

US58549G1004 Melinta Therapeutics Inc. 22.02.2019 US58549G2093 Melinta Therapeutics Inc. 25.02.2019 Tausch 5:1