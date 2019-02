Zürich (ots) - Handelszeitung Exklusiv:



Air-Prishtina-Chefin Leyla Ibrahimi-Salahi ist geheimnisvolle

Germania-Flug-Besitzerin



Wie die «Handelszeitung» aus Branchenkreisen erfahren hat, ist die

VR-Präsidentin und CEO der Air Prishtina, die Schweizer Unternehmerin

Leyla Ibrahimi-Salahi, zu 100 Prozent bei Germania Flug AG

eingestiegen.



Urs Pelizzoni, Verwaltungsrat der Germania Flug, bestätigte

gegenüber der «Handelszeitung»: «Ja, es stimmt, Frau Ibrahimi-Salahi

hat über ihre Beteiligungsgesellschaft Albex Aviation 100 Prozent der

Germania-Flug-Anteile übernommen.»



Die deutsche Airline Germania ging kürzlich in die Insolvenz, sie

hielt 40 Prozent des Schweizer Ablegers Germania Flug AG. 60 Prozent

lagen bei Schweizer Investoren.



Germania Flug und Air Prishtina sind bereits seit einigen Jahren

gemeinsam im Geschäft. Air Prishtina betreibt keine eigenen

Flugzeuge, sondern ist im Markt für den so genannten ethnischen

Reiseverkehr stark. Das Unternehmen ist ein führender, europaweit

etablierter Anbieter für Flugreisen im Kosovo und in Mazedonien. Über

eine eigene Webseite lassen sich zum Beispiel Flüge von Zürich zu

Zielen wie Ohrid, Skopje, Pristina und Tirana buchen. Germania Flug

AG betreibt Voll-Charter-Flüge für Air Prishtina.



