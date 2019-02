Die Aktie der Baumot Gruppe (WKN: A2G8Y8) zählt heute zu den größten Gewinnern im Nebenwertebereich und steigert sich in der Spitze um 8,5 Prozent. Noch am Dienstag - dem Tag unseres letzten Updates - fiel die Baumot-Aktie auf den tiefsten Stand im Jahresverlauf. Am gleichen Tag schrieben wir:

"Auf dem jetzigen Niveau sehen wir bedingt Aufwärtspotenzial". Bedingt, weil eine Kapitalerhöhung hier nicht explizit auszuschließen ist und der Kursanstieg von kurzer Dauer sein könnte. Baumot steht aufgrund diverser Investitionen (u.a. Entwicklungen von Umrüstlösungen für Nutzfahrzeuge) vor einem erhöhten Kapitalbedarf.

Die Entwicklungen in der Politik sind zugunsten von Baumot. Ob die Aktie des Hardware-Nachrüsters davon profitiert, ist fraglich. Quelle: pixabay.com (Symbolbild)

Politische Entwicklungen sprechen für Baumot …

Fest steht bis jetzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...