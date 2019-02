Die Aktionäre der Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039) erhalten eine höhere Dividende, wie am Freitag berichtet wurde. So soll der Hauptversammlung am 14. Mai 2019 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,80 (Vorjahr: 3,90) Euro je Stammaktie und 4,86 (Vorjahr: 3,96) Euro je Vorzugsaktie vorgeschlagen werden. Bei den im DAX vertretenen Vorzugsaktien entspricht dies beim aktuellen Börsenkurs von 148,38 Euro ...

