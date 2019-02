Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Nach vorläufigen Zahlen hat die eno energy GmbH Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2018 gesteigert, so die eno energy GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Unternehmen, das das Projektentwicklungs-, Generalübernehmer- sowie Betriebsführungsgeschäft für Erneuerbare Energien-Projekte betreibt, hat ihr Umsatzvolumen auf gut EUR 86 Mio. und damit um ca. 6% gegenüber dem Vorjahr ausgeweitet. Dank strikter Kostendisziplin hat eno gleichzeitig den operativen Aufwand um ca. 5% reduziert, so dass sich die EBITDA-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern) von 5,9% im Jahr 2017 auf nunmehr gut 10% verbessert hat. ...

