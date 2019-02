(shareribs.com) London 22.02.2019 - Kupfer und Nickel zeigen sich an der London Metal Exchange deutlich fester. Kupfer nähert sich dabei der Marke von 6.500 USD an, wobei der Rückgang der Lagerbestände unterstützend wirkt. Kupfer ist in dieser Woche auf das höchste Niveau seit mehr als sieben Monaten geklettert. Die Marktteilnehmer hoffen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA, ...

