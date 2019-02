Wann startet die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Paion endlich durch? Diese Frage stellen sich Anleger bereits seit geraumer Zeit. Denn seit mehreren Jahren bewegt sich der Kurs konstant in einem Bereich zwischen 2 und 3 Euro. Doch die Leitsubstanz Remimazolam könnte in naher Zukunft eine Kursrallye auslösen. Aktuell steht der lang erwartete Zulassungsantrag in den USA an, den Vertriebspartner Cosmo bei der FDA einreichen will. Und auch die klinischen Studien innerhalb der EU sind ... (Finanztrends.TV)

