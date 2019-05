Slack ist ein Onlinetool, womit sich Teams organisieren und untereinander kommunizieren können. Die Vision von Slack ist es Email zumindest intern in der Firma zu ersetzten, da es eine offenere und übersichtlichere Kommunikation ermöglichen soll. Als internes Produkt einer Gamingfirma wurde Slack viral zu einem großen Erfolg und konnte dreistellig den Umsatz wachsen, da zwar die Basisfunktionen umsonst sind, man jedoch monatlich für Zusatzfeatures zahlen muss. Slack wurde von dem Flicker Gründer gegründet und strebt nun einen Börsengang (IPO) per direktem Listing an. In der Videoanalyse wird wegen den noch vorhanden Verlusten neben dem fairen KGV auch das KUV bestimmt. Dieser Artikel Slack Technologies Aktie (IPO / Börsengang): Eine Videoanalyse von Philipp Haas erschien zuerst auf investresearch.net. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...