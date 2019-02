Berlin/Bonn (ots) - (GTAI) - Verheerende Zahlen belegen, dass die US-Lieferungen nach China regelrecht eingebrochen sind. Nach Angaben des chinesischen Zolls schrumpften die Importe aus den Vereinigten Staaten im November und Dezember 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 31 Prozent auf 21,1 Milliarden US$. Im gleichen Zeitraum stiegen die Exporte des Landes in die USA um 3,1% auf 86,5 Milliarden US$.



"Nach unseren Schätzungen dürfte das US-Defizit im Außenhandel mit China auf Basis bisheriger Angaben des US-Department of Commerce - im Gesamtjahr 2018 im Vergleich zu 2017 - um etwa 10% auf rund 440 Milliarden US$ gestiegen sein. Dieses Ergebnis steht in schroffem Gegensatz zu den wirtschaftspolitischen Zielen des US-Präsidenten Trump", so Bernd Schaaf, China-Experte von Germany Trade & Invest. Zu den großen Verlierern auf dem chinesischen Importmarkt gehören US-amerikanische Soja-Anbieter, deren Lieferungen nach China im Zweimonatsvergleich um 99 Prozent einbrachen. Weitere Branchen, die regelrecht abgestürzt sind, umfassen Fleisch (-95 Prozent), Erdöl und Erdgas (-89 Prozent), Getreide (-84 Prozent), Kfz (-43 Prozent) sowie Nahrungsmittel (-32 Prozent).



Im gegenwärtigen Handelskonflikt haben zuerst die USA und dann - in der Folge - China WTO-widrig Sonderzölle auf verschiedenste Warengruppen in vergleichbarem Umfang erhoben.



"Der Schluss, dass nun Lieferanten beider Länder im selben Maße unter den erhobenen Abgaben zu leiden hätten, ist allerdings unzulässig. Während Chinas Importe aus den USA im Januar 2019 um 41 Prozent abstürzten, gingen die Exporte in die Vereinigten Staaten nur um 2,4% zurück", so Bernd Schaaf weiter.



Mehr zum Thema erfahren Sie unter www.gtai.de/MKT201902228000



Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.



