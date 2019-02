Hesse Newman Capital AG: Dienstleistungsvertrag Fonds- und Anlegerverwaltung DGAP-Ad-hoc: Hesse Newman Capital AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag Hesse Newman Capital AG: Dienstleistungsvertrag Fonds- und Anlegerverwaltung 22.02.2019 / 18:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Hesse Newman Capital AG hat zur Stärkung der eigenen Marktposition und zur Nutzung von Synergien in der Fonds- und Anlegerverwaltung den bisherigen Dienstleistungsvertrag hierüber mit dem bisherigen umfassend unterbeauftragten Dienstleister, der Nordcapital-Gruppe, Hamburg, mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 gekündigt. Die Gesellschaft erwartet von der künftigen eigenen Wahrnehmung dieser Funktionen oder der Vergabe auf einen Dritten deutliche Einsparungen und Vorteile in der Abwicklung. Kontakt: Hesse Newman Capital AG Jens Burgemeister Tel: 040/33962 0 Email: capital@hesse-newman.de 22.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hesse Newman Capital AG Kaiser-Wilhelm-Straße 85 20355 Hamburg Deutschland Telefon: 040/339 62 0 Fax: 040/339 62 481 E-Mail: capital@hesse-newman.de Internet: www.hesse-newman.de ISIN: DE000HNC2059 WKN: HNC205 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 780273 22.02.2019 CET/CEST ISIN DE000HNC2059 AXC0226 2019-02-22/18:01