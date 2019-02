Nach einem kaum veränderten Start geht es an der Börsen am Freitag nach oben. Das Plus reichte aus, um den DAX zwischenzeitlich auf ein neues Jahreshoch bei 11.504 zu heben. Anschließend aber gab der Leitindex nach und beendete den Handel bei 11.457,70 Punkten mit einem Plus von 0,3 Prozent.

