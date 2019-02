Connectivity Hero Awards ehren die Menschen, die das Leben anderer durch drahtlose Konnektivität verbessern



Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks, ein führender weltweiter Anbieter drahtloser Netzwerklösungen, gab heute den zweiten jährlichen Gewinner und die neuesten Quartalsgewinner des Connectivity Hero Award des Unternehmens bekannt. Der im Jahr 2017 erstmals vergebene Preis würdigt Personen, die durch ihren Einsatz für den Ausbau drahtloser Konnektivität und die Anbindung von Menschen, die bislang keinen Internetzugang hatten, im Leben anderer Gutes bewirkt und Gemeinschaften verbessert haben.



Der Connectivity Hero des Jahres 2018 ist: Duduzile Mkhwanazi, Project ISIZWE - Project Isizwe ist eine gemeinnützige Organisation, die für die Realisierung kostenloser WiFi-Hotspots in fußläufiger Entfernung von einkommensschwachen Gemeinden eintritt und diese ermöglicht. Project Isizwe geht Partnerschaften mit dem privaten und öffentlichen Sektor ein und hat den Weg geebnet für die Umsetzung des größten kostenlosen öffentlichen WiFi-Netzes in Afrika in der Tshwane Municipality, Gauteng, Südafrika. Unter der Leitung von Duduzile leistete Project Isizwe im Rahmen einer Partnerschaft mit Glencore Mine in Mpumalanga Pionierarbeit bei der Anbindung von zwei Bergbaugemeinden mit kostenlosem WiFi.



"In vielen nicht vernetzten Bereichen der Welt müssen die Menschen es erdulden und damit zurechtkommen und häufig große Entfernungen zurücklegen, um Aufgaben zu erledigen, die Konnektivität erfordern", sagte Ritesh Patel Wireless LAN-Analyst bei der Dell'Oro Group. "Drahtlosnetze werden weiterhin eine entscheidenden Anteil daran haben, dass Menschen sich mit anderen verbinden können. Es ist eine großartige Inspiration, wenn man sieht, wie diese Connectivity Heroes einen Beitrag für die globale Gemeinschaft leisten, indem sie ihre persönliche Zeit und ihr Engagement einbringen, um die digitale Kluft für immer zu überwinden und das Leben anderer zum Guten zu verändern."



"Die Vernetzung junger Leute fördert die Bildung und bewirkt eine bleibende Veränderung, die das Leben junger Menschen für immer verbessern wird", sagte Atul Bhatnagar, Präsident und CEO von Cambium Networks. "Drahtlose Konnektivität kann einen großen Sprung in ländliche Gebiete machen und Studierende mit dem Rest der Welt verbinden, was buchstäblich die digitale Spaltung überbrückt. Wir sind beeindruckt und ermutigt von Visionären, die diese Chance auf Veränderung erkennen und ihre persönliche Zeit und ihren Einsatz der Verbesserung des Lebens anderer widmen."



Die Connectivity Hero Awards werden an bis zu vier visionäre Persönlichkeiten in jedem Kalenderquartal überreicht und es wird ein jährlicher Award verliehen. Die vierteljährlichen Preisträger erhalten eine Spende von 1.000 USD für eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl. Der Preisträger des Jahres erhält eine Spende von 5.000 USD für eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl. Alle Preisträger werden auf der Website von Cambium Networks präsentiert.



Neben der Anerkennung als Connectivity Hero des Jahres 2018 war Duduzile Mkhwanazi, Project ISIZWE, einer der beiden Award-Gewinner für das vierte Quartal 2018:



Project Isizwe ist eine gemeinnützige Organisation, die für die Realisierung kostenloser WiFi-Hotspots in fußläufiger Entfernung von einkommensschwachen Gemeinden eintritt und diese ermöglicht. Abgesehen vom oben erwähnten Anschluss der beiden Bergbaugemeinden ist Project Isizwe auch eine Partnerschaft mit AWARE.org eingegangen, um den Internetzugriff als ein wichtiges Instrument für deren Programm Responsible Alcohol Usage und The Social Collective in ihrem Free Wi-Fi Champions-Programm zu nutzen - beide werden in Botshabelo (Free State) und Bushbuckridge (Nelspruit) durchgeführt.



Der zweite Preisträger des vierten Quartals ist:



- Eric Wills, Wireless Applications Corp. Nachdem der Hurrikan Maria Puerto Rico getroffen hatte, waren viele Mobilfunkanbieter von den vor Ihnen liegenden Arbeiten überlastet, die notwendig waren, um alle Einrichtungen für die Bewohner und Unternehmen wieder funktionstüchtig zu machen. Dank der engen und loyalen Geschäftsbeziehung zwischen der Wireless Applications Corporation und Neptuno Networks (einer der drei größten Mobilfunkanbieter auf der Insel) konnte das Serviceteam von Wireless Applications zügig helfen, um die Ausfallgebiete zu ermitteln, Richtfunkverbindungen zu überarbeiten und umzuleiten, damit Bewohner und Firmen wieder erreichbar waren, und die Funktionalität und der Betrieb konnten schneller wieder aufgenommen werden als bei jedem anderen Anbieter auf der Insel.



Nominierungen für die nächste Runde der Connectivity Hero Awards sind ab sofort möglich und können online eingereicht werden.



Informationen zu Cambium Networks Cambium Networks ist ein führender globaler Anbieter von drahtlosen Konnektivitätslösungen, die Menschen, Orte und Dinge besser vernetzen. Cambium Networks spezialisiert sich auf drahtlose End-to-End-Konzepte mit zuverlässigen, skalierbaren und sicheren Cloud-verwalteten Plattformen, die unter anspruchsvollen Bedingungen laufen. Dienstleister und Netzbetreiber aus Unternehmen, Industrie und dem öffentlichen Sektor werden dabei unterstützt, "Intelligent-Edge"-Konnektivität aufzubauen. Der Hauptsitz von Cambium Networks befindet sich in der Nähe von Chicago mit Forschungs- und Entwicklungszentren in den USA, Großbritannien und Indien. Der weltweite Vertrieb wird über eine Reihe von zuverlässigen globalen Distributoren abgewickelt. www.cambiumnetworks.com



OTS: Cambium Networks newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111126 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111126.rss2



Pressekontakt: Sara Black 213.618.1501 sara@bospar.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/824800/Cambium_Networks_Logo.jpg