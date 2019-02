FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kleinen Plus verabschiedete sich der deutsche Aktienmarkt aus dem Handel am Freitag. Der Blick zurück zeigt, dass der Benchmark-Index DAX in den vergangenen fünf Tagen mit kleinen Schritten nach oben lief und dabei mehrmals auf Jahreshoch notierte. Dabei sorgte die Berichtssaison für Überraschungen, sowohl negative als auch positive. Doch die großen Themen, wie der Handelsstreit mit den USA oder der Brexit, lieferten keine Schlagzeilen. Dies könnte sich in der kommenden Woche ändern und damit die Ausschläge auch wieder größer werden. Den Tag beschloss der DAX mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 11.458 Punkten.

Volkswagen steigert 2018 Umsatz und Gewinn

Der Volkswagen-Konzern hat vergangenes Jahr trotz der schwierigen Branchensituation sowohl den Umsatz als auch den Gewinn leicht gesteigert. Das weiter florierende Geschäft beim Sportwagenhersteller Porsche und bei Nutzfahrzeugen dürfte die Einbußen bei Audi mehr als ausgeglichen haben. An der guten Entwicklung des Vorjahres will VW auch die Aktionäre über eine höhere Dividende beteiligen. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr überzeugte, die Aktie schloss leicht im Plus.

Wirecard etwas erholt

Wirecard führten mit einem Plus von 4,4 Prozent die Gewinnerliste im DAX an. Wirecard-Chef Markus Braun geht von einer nachhaltigeren Erholung aus. Operativ laufe es für Wirecard weiterhin sehr stark. Zu den in der Financial Times erhobenen Vorwürfen sagte Braun, die interne Untersuchung sei weitestgehend abgeschlossen: "Deshalb kann ich heute schon sagen, dass an den Vorwürfen nichts dran ist."

Dr. Hönle ist etwas enttäuschend ins Geschäftsjahr gestartet und zeigt sich auch für das zweite Quartal nicht optimistisch. Für die Aktie bedeutete dies ein Minus von 4,6 Prozent. Mit Sartorius ging es um 2,8 Prozent nach unten. Berenberg empfiehlt den Verkauf der Aktie, da der Kurs der wirtschaftlichen Entwicklung enteilt sei. Eine Platzierung in Adler Real Estate war für das auffallende Kursminus von 8,2 Prozent verantwortlich.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 69,0 (Vortag: 80,2) Millionen Aktien im Wert von rund 2,97 (Vortag: 3,06) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner und zehn -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.457,70 +0,30% +8,51% DAX-Future 11.458,50 +0,32% +8,38% XDAX 11.461,53 +0,43% +8,32% MDAX 24.362,51 +0,25% +12,85% TecDAX 2.615,75 +0,53% +6,76% SDAX 10.862,57 -0,04% +14,23% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,56 41 ===

