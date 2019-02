Hamburg (ots) -



Glasscheibe oder Fernsehbildschirm? Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Designer Möbel, entpuppt sich nach dem Drücken der Fernbedienung als futuristischer Fernseher. Der Prototyp, den Panasonic im Rahmen der Panasonic Convention in Frankfurt zeigt, gewährt einen Blick in die Zukunft der TV-Geräte. Wie weit in die Zukunft, dazu mag Panasonic im Moment noch keine konkrete Aussage treffen. Michael Langbehn, Head of PR, Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland, sagt: "Wir haben den Anspruch, mit unseren TV Geräten bestmögliche Bildqualität und größten Komfort zu bieten. Mit dem transparenten OLED zeigen wir unsere innovative Kompetenz im Displaybereich. Die vielen hervorragenden Testergebnisse der Fachpresse bestätigen diesen Sachverhalt." Um auch in Zukunft weiter der Garant für das bestmögliche Heimkinoerlebnis zu sein, investiert Panasonic konsequent in die Forschung und Entwicklung seiner Displaytechnologie.



Bereits auf der IFA 2016 hatte Panasonic erste Anwendungsbeispiele gezeigt, auf der IFA 2017 folgte ein zweiter Prototyp.



