Chemnitz, Germany (ots/PRNewswire) - BASELABS Create Embedded ist

das neue Tool für die Entwicklung von eingebetteten

Datenfusionsanwendungen für Fahrerassistenzsysteme und automatische

Fahrfunktionen. Typische Anwendungsfälle sind Automatische

Notbremssysteme (AEB), Abstandsregeltempomaten (ACC),

Kollisionswarnsysteme (FCW) und die Objektfusion für pilotiertes

Fahren. Für Anwendungen mit funktionalen Sicherheitsaspekten kann das

Entwicklungswerkzeug für die Objektfusion im Rahmen von

Sicherheitsarchitekturen eingesetzt werden. Die

Datenfusionsbibliothek unterstützt alle relevanten Fahrzeugsensoren

wie Radar, Kamera und Lidar. Das Tool bietet einen durchgängigen

Workflow vom ersten Prototyp in der Vorentwicklung bis zur

Serienproduktion. Über eine grafische Benutzeroberfläche werden

Datenfusionssysteme in kürzester Zeit konfiguriert. Als Ergebnis

erhält der Benutzer serientauglichen C-Quellcode.



BASELABS Create Embedded beinhaltet Datenfusionsalgorithmen, die

Daten von Fahrzeugsensoren zusammenführen und eine einheitliche

Objektliste für die Fahrzeugumgebung bereitstellen. Das Tool

ermöglicht die effiziente und schnelle Entwicklung von

Datenfusionssystemen. Der resultierende C-Code ist für den Menschen

lesbar und vergleichbar mit handgeschriebenem Code. Es ist anpass-

und erweiterbar und ermöglicht dem Entwickler, die individuellen

Herausforderungen der Datenfusion flexibel zu bewältigen und das

Datenfusionssystem einfach an sich ändernde Sensor-Setups und

verschiedene Sensortypen von z.B. unterschiedlichen Herstellern

anzupassen.



Der C-Code ist MISRA-C 2012 konform, frei von Abhängigkeiten und

läuft auf typischen Embedded-Hardware-Plattformen im Zielfahrzeug,

wie z.B. Infineon Aurix 2G und Renesas RH850. Die Datenfusion kann in

alle gängigen Plattformen und Laufzeitumgebungen integriert werden,

z.B. AUTOSAR Classic/Adaptive, Bare-Metal Umgebungen, ROS, ADTF,

RTMaps, Matlab/Simulink, vADASdeveloper und jede kundenspezifische

Middleware.



Mit zukünftig steigendem Automatisierungsgrad und höherer

Komplexität stellt auch die Datenfusion verschiedener

Fahrzeugsensoren wie Kameras, Radars und Lidars eine immer größere

Herausforderung dar. Darüber hinaus muss die entwickelte Software für

den Einsatz in Serienfahrzeugen den Anforderungen an die Qualität und

funktionale Sicherheit entsprechen und den Hardwareeinschränkungen

gerecht werden.



Die Entwicklung von Anwendungen zur Umgebungswahrnehmung ohne ein

geeignetes Tool wie BASELABS Create Embedded erfordert daher einen

hohen Programmier- und Entwicklungsaufwand. "Viele unserer Kunden

beginnen ihre Entwicklung mit einfachen Zwei-Sensor Systemen. Für

anspruchsvollere Anwendungsfälle, wie z.B. den Autobahnpilot, wächst

die Anzahl der notwendigen Sensoren rasant. BASELABS Create Embedded

unterstützt den Entwickler massiv bei der Bewältigung solcher

Herausforderungen, wie z.B. der Kombination von Sensoren mit

unterschiedlichen Blickwinkeln und überlappenden Sichtfeldern ",

erklärt Dr. Norman Mattern, Leiter Produktentwicklung bei BASELABS.

BASELABS Create Embedded ist der direkte Nachfolger von BASELABS

Create, welches eine lange Erfolgsgeschichte in der Systementwicklung

bei OEMs und Tier 1 hat.



Weitere Infos finden Sie unter:

https://www.baselabs.de/Create-Embedded Bildunterschrift: Der "data

fusion designer" erlaubt die schnelle, grafische Entwicklung von

komplexen Datenfusionsanwendungen.



Über die BASELABS GmbH



BASELABS liefert Datenfusionsergebnisse für fortgeschrittene

Fahrerassistenzsysteme (FAS) und hochautomatisiertes Fahren an OEMs,

Tier1s, Tier2s und Automobildienstleister. Das Unternehmen

unterstützt seine Kunden mit Entwicklungssoftware und Engineering

Services. BASELABS hat eine Teamgröße von ca. 50 Mitarbeitern. Das

Unternehmen befindet sich im gemeinsamen Besitz der Gründer und der

Vector Informatik GmbH. Dies macht BASELABS strategisch unabhängig

von jedem OEM oder Tier 1 im Markt.



