Der WDR startet in seiner Mediathek einen eigenen Doku-Kanal. Ab sofort finden Interessierte hier alle Dokumentationen des WDR, die der Sender unter Berücksichtigung von Verweildauern und Vertragsrechten digital zeigen darf. Spezielle Rubriken machen das Angebot übersichtlich und attraktiv für User*innen, die sich für bestimmte Themenbereiche interessieren - z.B. "Investigatives & Politik", "Kinder & Familie", "Krankheit & Gesundheit" oder "Liebe & Sex". Durch diesen neuen Schwerpunkt in der Mediathek will der WDR sein großes Angebot an Dokumentationen noch besser für alle Zuschauer*innen auffindbar machen.



Fernsehdirektor Jörg Schönenborn: "Wir folgen unserem Publikum konsequent dahin, wo es uns sucht. Das ist gerade bei den unter 30-Jährigen immer seltener das lineare Fernsehen und immer häufiger das Fernsehen im Netz. Mit dem Doku-Kanal in der Mediathek bieten wir auf einen Blick das, was die Jüngeren bei uns besonders gerne sehen: gut recherchierte, bildstarke, spannende Dokus und Reportagen."



Der Doku-Kanal in der WDR Mediathek ist ab sofort zugänglich unter dokukanal.wdr.de



