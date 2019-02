The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.02.2019



ISIN Name



CA6481202027 NEW POINT EXPLORATION

DE0007241424 TRANSTEC AG NA O.N.

US58549G1004 MELINTA THERAPEUT.DL-,001