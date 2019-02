United Labels AG: Korrektur der ad-hoc Mitteilung vom 22.02.2019 DGAP-Ad-hoc: United Labels AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis United Labels AG: Korrektur der ad-hoc Mitteilung vom 22.02.2019 22.02.2019 / 20:18 CET/CEST Korrektur einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Korrektur der ad-hoc Mitteilung vom 22. Februar 2019 Münster, 22.02.2019. In der ad-hoc Mitteilung zum vorläufigen Ergebnis 2018 der United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) vom 22. Februar 2019 wurde fälschlicherweise der Buchwert pro Aktie als Ergebnis pro Aktie ausgewiesen. Das korrekte Ergebnis pro Aktie erhöhte sich um 33% auf EUR 0,08 (Vj: EUR 0,06). Der Buchwert pro Aktie beträgt EUR 0,43 (Vj: EUR 0,27). Die korrigierte ad-hoc Mitteilung finden Sie unter http://www.unitedlabels.com/investor-relations/news Die UNITEDLABELS AG ist ein börsennotiertes mittelständisches Familienunternehmen und einer der führenden europäischen Markenhersteller im Bereich Medien/Entertainment. Partner des unabhängigen Unternehmens sind die weltweit wichtigsten Media & Entertainment-Unternehmen sowie namhafte Handelspartner aus dem Bereichen Filialisten, Fachhandel und Discountern. Bereits heute verfügt UNITEDLABELS über eine hohe Vertriebsdichte in Europa und vertreibt über 4.500 Handelskunden mit mehr als 52.000 Verkaufsstellen. Weitere Informationen: United Labels AG - Investor Relations - Gildenstraße 6, 48157 Münster, Tel.: +49 (0) 251-3221-0, Fax: +49 (0) 251-3221-960 investorrelations@unitedlabels.com 22.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: United Labels AG Gildenstr. 6 48157 Münster Deutschland Telefon: +49 (0)25 132 21-0 Fax: +49 (0)25 132 21-999 E-Mail: investorrelations@unitedlabels.com Internet: www.unitedlabels.com ISIN: DE0005489561 WKN: 548956 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 780327 22.02.2019 CET/CEST ISIN DE0005489561 AXC0251 2019-02-22/20:19