Köln (ots) - Die Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf wird besonders kurz vor dem Karneval intensiv gepflegt, so auch von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel. Auf die Frage nach Kölsch in Düsseldorf und fehlendem Altbier in Köln sagte der SPD-Politiker dem Kölner Stadt-Anzeiger (Samstag-Ausgabe): "Düsseldorf ist so selbstbewusst, dass wir das zulassen können. Und obendrein ist Kölsch für den Düsseldorfer einer der wohlschmeckendsten Softdrinks überhaupt." Auch in anderen Bereichen teilte Geisel in Richtung der fast doppelt so großen Nachbarstadt aus. Befragt nach möglichem "Klüngel" in der Politik und Wirtschaft, sagte Geisel: "Klüngel, dieses Wort ist in Düsseldorf nicht bekannt, das muss ein kölscher Begriff sein."



