FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Kartellbehörde Federal Trade Commission (FTC) hat einen Antrag der Industriegase-Konzerne Praxair und Linde auf Veräußerung einer Wasserstoffgas- und Kohlenmonoxidgasanlage genehmigt. Die Fabrik soll an das US-Unternehmen LyondellBasell Acetyls verkauft werden. Die Veräußerung der Anlage ist gemäß der von der FTC am 22. Oktober 2018 vorgeschlagenen Verordnung erforderlich, um die 80 Milliarden Dollar schwere Fusion von Linde und Praxair kartellrechtlich abzufedern. Die zu veräußernde Anlage befindet sich in La Porte, Texas.

February 22, 2019 16:01 ET (21:01 GMT)

