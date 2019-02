Köln (ots) - Um die Engpässe am Düsseldorfer Flughafen zu beheben, erwägt Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) eine Kooperation mit dem Airport Köln/Bonn. "Die Idee vom Flughafen Rheinland mit den beiden Standorten Düsseldorf und Köln hätte Charme. Besonders weil die beiden Flughäfen sich gut ergänzen würden, Düsseldorf als Business-Airport und Köln mit seinem hohen Cargo-Angebot", sagte Geisel dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samsta-Ausgabe). Insbesondere könne so verhindert werden, dass der Airline-Marktführer Lufthansa beide Standorte gegeneinander ausspiele. Köln hat noch Flugrechte frei, Düsseldorf hingegen platzt aus allen Nähten. Eine Kapazitätsausweitung zieht sich seit Jahren hin. Auf die Frage, ob Düsseldorf bei einem Verkauf des Bundesanteils am Köln/Bonner Flughafen zuschlagen würde, sagte Geisel: "Das würden wir uns auf jeden Fall genau anschauen." Für die mögliche Austragung der Olympischen Spiele hat Geisel konkrete Pläne für eine Aufgabenteilung beider Städte. "Düsseldorf bietet sich wegen seiner zentralen Lage an, denkbar wäre ein olympisches Dorf zum Beispiel auf dem Gelände der alten Bergischen Kaserne", sagte Geisel. Ein mögliches neues Stadion könne er sich im Gegenzug in Köln vorstellen.



