Wochenrückblick KW8: DAX-Erholung nimmt Fahrt auf

Die Hoffnung der Börsianer auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China lebte in der vergangenen Handelswoche fort. Für den DAX reichte es daher sogar für ein neues Jahreshoch.

Die Erholungsrallye kommt zwar nur sehr langsam voran. Allerdings handelt es sich dabei schon fast um Lichtgeschwindigkeit, wenn man an die Turbulenzen Ende 2018 und das DAX-Minus von 18 Prozent auf Gesamtjahressicht blickt.

Deutschland

Die Deutsche Bank hatte es zuletzt alles andere als einfach. Zwar konnte das Institut für 2018 nach drei Jahren endlich wieder einen Gewinn ausweisen, das Vertrauen des Marktes hat die Deutsche Bank damit längst noch nicht wieder. Mehr dazu hier.

Das Hamburger Biotechnologieunternehmen Evotec profitiert von den starken Wachstumsaussichten in der Biotech- und Pharmabranche. Innovative Weg zur Bekämpfung von Krankheiten sind gefragt. Außerdem schafft es Evotec selbst immer wieder mit einigen Erfolgsmeldungen aufzuwarten und damit die Stimmung am Aktienmarkt anzuheizen. In den vergangenen Tagen platzte das TecDAX- und MDAX gleich mit zwei Erfolgsmeldungen heraus. Mehr dazu hier.

