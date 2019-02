In der achten Kalenderwoche des Jahres (18. bis 22. Februar 2019) startete der am KMU-Anleihen-Markt bekannte Münchner Immobilieninvestor FCR Immobilien AG ein öffentliches Aktien-Angebot. Der Bezugspreis pro Aktie liegt bei 17,50 Euro. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem Gründer und Geschäftsführer der FCR Immobilien AG, Falk Raudies, über das Angebot und die Hintergründe der Kapitalmaßnahme gesprochen. "Wir sind nicht auf die Erlöse aus der Kapitalerhöhung angewiesen, die frischen Mittel werden wir aber ebenfalls für das weitere profitable Wachstum der FCR Immobilien AG einsetzen. Wir möchten mit der Kapitalerhöhung die Aktionärsbasis stärken und den Streubesitz erhöhen. Damit tragen wir auch den Wünschen unserer bisherigen Aktionäre Rechnung, die Liquidität der Aktie weiter zu erhöhen. Ein Hinweis noch zum Bezugspreis, wir bieten die Aktien mit 17,50 Euro zu einem, wie ich finde, sehr attraktiven Preis an. SMC Research beispielsweise hat ein Kursziel von 27,30 Euro ausgerufen", so Falk Raudies im Gespräch mit Anleihen Finder-Redaktionsleiter Timm Henecker.

Die Hylea Group S.A. konnte in dieser Woche ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19S801) mit einem Volumen von insgesamt 20 Millionen Euro vollständig am Kapitalmarkt platzieren. Die Erlöse aus der Anleihe werden für den Ankauf, die Produktion und den Verkauf von Paranüssen und weiteren Bioprodukten aus Bolivien verwendet. Die im Dezember 2017 emittierte Hylea-Anleihe verfügt über eine fünfjährige Laufzeit bis zum 01.12.2022 und einen ...

