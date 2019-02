Es gibt erneut spannende Neuigkeiten rund um den Ölpreis und die britischen Dividendenaktien von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) und BP (WKN: 850517). Denn nachdem wir erst vor wenigen Tagen überlegt haben, was ein womöglich fairer Ölpreis für die Dividendenperlen bedeuten würde, hat der Ölpreis inzwischen ein ganz spannendes Niveau erreicht. Zum Handelsende am vergangenen Mittwoch ging der Brent-Preis nämlich auf einem Niveau von 67,16 US-Dollar aus dem Handel, was auf den ersten Blick zwar nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...