Der ADAC will sich fit machen für eine Zukunft mit selbstfahrenden Autos und diesel-befreiten Innenstädten. Dazu sollte es eine Mitgliedschaft für Menschen ohne Pkw geben. Doch nun ist ein heftiger Streit entbrannt.

Eigentlich müsste der ADAC in Geld schwimmen. Deutschlands größter Verein wird in diesem Jahr die 21-Millionen-Mitglieder-Marke knacken, jedes Jahr kommt eine halbe Million neuer Mitglieder hinzu. Doch so verrückt es klingt: Jedes neue Mitglied bringt den Club mehr und mehr in finanzielle Nöte.

Der sogenannte "Deckungsbeitrag", also eben jene Summe, die jeder Mitglieds-Euro dem Verein in die Kassen spielt, ist längst negativ. Gerade zum Beginn einer Mitgliedschaft fallen hohe Kosten an: für die Mitgliedswerbung an sich, für die Bürokratie, oft auch für die erste Pannenhilfe, derentwegen viele Menschen erst in den ADAC eintreten.

Schnell summiert sich so ein Betrag, der die ersten Jahresgebühren locker übersteigt.

Etwa eine halbe Milliarde Euro nimmt die ADAC-Zentrale jährlich durch Mitgliedsbeiträge ein. 338 Millionen kosten aber schon ...

