"Geely will bei vernetzten Autos in China die Führungsposition übernehmen", so der Präsident des Geely Reserach Institute Shen Ziyu. Um diese Vorherrschaft zu übernehmen, geht der Autobauer nun ein Bündnis mit Gosuncn Technology und Qualcomm ein. Ziel ist es, als erster ein Serienfahrzeug mit 5G und C-V2X Technologie auf den Markt zu bringen.

