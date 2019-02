Warren Buffett wird seinen jährlichen Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) am Samstag veröffentlichen. Wir kennen einige Information, die darin enthalten sein werden. Beispielsweise erklärt Buffett die Entwicklung der einzelnen wichtigen Unternehmenssegmente und erläutert seine wichtigsten Aktien. Es gibt jedoch einige spezifische Fragen und Themen, die die Investoren beim Lesen des Briefes beachten sollten. Warum war Berkshire im vierten Quartal so inaktiv? Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...