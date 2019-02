Berlin (ots) - Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok hält den ungarischen Regierungschef Viktor Orban für eine Belastung für die Europäische Volkspartei (EVP). "Orban wird zunehmend unerträglich", sagte Brok dem "Tagesspiegel am Sonntag". Zunächst müsse allerdings der Ausgang eines Vertragsverletzungsverfahrens der EU-Kommission gegen Ungarn wegen eines umstrittenen Gesetzes gegen Flüchtlingshelfer abgewartet werden, sagte Brok angesichts Forderungen nach einem Auschluss der ungarischen Regierungspartei Fidesz aus der EVP.



