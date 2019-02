Turin, Italien (ots/PRNewswire) -



Der fünffache F1-Weltmeister Lewis Hamilton und sein Teamkollege

Valtteri Bottas zeigten heute, was nötig ist, um unter Druck Leistung

zu erbringen - und dabei buchstäblich einen kühlen Kopf zu bewahren:

Sie stellten die neue Serie von PETRONAS Syntium mit °CoolTech (h

ttps://www.pli-petronas.com/en-gb/motoring/car-engine-oil/petronas-sy

ntium/) vor, mit dem PETRONAS in den Markt für Schmierstoffe für

Hybrid-Automobilmotoren eintritt.



(Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/825679/PETRONAS_Syntium.jpg )



Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport

(https://www.mercedesamgf1.com/en/mercedes-amg-f1/) nahm an einem

dynamischen Formel-1-Boxenstopp-Wettbewerb im hochmodernen

Forschungs- und Technologiezentrum von PETRONAS zur Einführung von

PETRONAS Syntium mit °CoolTech in Turin teil, um herauszufinden,

wer unter Druck einen kühlen Kopf bewahren konnte.



Lewis und Valtteri forderten die versammelten Gäste auf, einen

Boxenstopp der Formel 1 gegen die Uhr nachzubilden. Die Teams

arbeiteten unter der strengen Aufsicht von Teamchef Toto Wolff. Die

Teilnehmer behielten unter Zeitdruck einen kühlen Kopf und tauschten

alle vier Räder aus, während die Fahrer geschickt die Reifenpistolen

handhabten.



Die Aktivitäten zeigten die Vorteile von PETRONAS Syntium mit

°CoolTech - die Bekämpfung übermäßiger Motorwärme und

Leistungserbringung unter stärksten Hochdruckbedingungen. Genau wie

bei der optimalen Motorleistung leisten auch Menschen und Teams dann

das Meiste, wenn sie kühl bleiben.



Der fünfmalige F1-Weltmeister Lewis Hamilton: "Mit PETRONAS haben

wir unser Erfolgsrezept gefunden, aber jetzt geht es weiter voran.

Jeder Erfolg, den wir erzielt haben, ist der gemeinsamen Teamarbeit

zu verdanken, und wir wissen, dass wir bei unseren

Meisterschaftssiegen am besten abschneiden, wenn wir unter Druck

cool, ruhig und gelassen bleiben. Ganz gleich, ob es sich um einen

Motor oder unsere Menschen handelt. Die Technologieentwicklung bei

PETRONAS hört nie auf und das ist großartig."



PLI-Geschäftsführer und Group Chief Executive Officer, Giuseppe

D'Arrigo (https://www.pli-petronas.com/en/about/leadership/) fügte

hinzu: "Ähnlich wie Menschen müssen Motoren, die anstrengenden

Bedingungen ausgesetzt sind, kühl bleiben, um optimale Leistung zu

gewährleisten. Die PETRONAS-Fluidtechnik ist für den Einsatz unter

Druck ausgelegt, wie der herausragende Erfolg von Mercedes-AMG

PETRONAS Motorsport bei der F1 Constructors'-Weltmeisterschaft in den

letzten fünf Jahren zeigt. Wir freuen uns, unseren Kunden

Flüssigkeiten anbieten zu können, die mit unserer Siegertechnologie

hergestellt wurden."



Nach einem erfolgreichen Jahr 2018, in dem sich PLI verpflichtete,

75 % seiner Forschungs- und Technologieinvestitionen für Projekte zur

Reduzierung der CO2-Emissionen zu verwenden, rechnet das Unternehmen

zukünftig mit weiteren Möglichkeiten, um seine Fluidtechnologie zur

Erfüllung dieses Versprechens einzusetzen.



Die neue Produktreihe von PETRONAS Syntium mit

°CoolTech-Schmierstoffen wird ab März 2019 stufenweise weltweit

eingeführt.



