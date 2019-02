HeidelbergCement will "Cash" generieren - und zwar kündigte das Unternehmen an, rund 1,1 Mio. Aktien von Ciments du Maroc zu verkaufen. Dafür wird es rund 140 Mio. Euro für HeidelbergCement geben, wie es in einer entsprechenden Meldung hieß. Der Verkaufserlös lässt sich beziffern, weil die genannten Aktien laut HeidelbergCement außerbörslich im Pakethandel verkauft wurden - und zwar an institutionelle Anleger in Marokko. Die genannten 1,1 Mio. Aktien von Ciments du Maroc entsprechen ca. 7,8% ... (Peter Niedermeyer)

