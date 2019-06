Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Geldern (pta016/14.06.2019/10:45) - Der Vorstand der Advantag AG, Raik Oliver Heinzelmann, gibt bekannt, dass er am heutigen Tag insgesamt 315.850 Aktien der Advantag AG mit der ISIN DE000A1EWVR2 / WKN A1EWVR an eine deutsche Beteiligungsgesellschaft veräußert hat. Vorerst ist Vertraulichkeit vereinbart worden.



(Ende)



Aussender: Advantag AG Adresse: Glockengasse 5, 47608 Geldern Land: Deutschland Ansprechpartner: Raik Oliver Heinzelmann Tel.: +49 2831 1348220 E-Mail: heinzelmann@advantag.de Website: www.advantag.de



ISIN(s): DE000A1EWVR2 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1560501900233



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 14, 2019 04:45 ET (08:45 GMT)